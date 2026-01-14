Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Anabelle Torres Colberg
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La gobernadora aceleró el Can-Am

Más allá de debates sobre si se trata o no de una reforma profunda, o de si el alivio es suficiente ante el alto costo de vida, cualquier reducción en la carga contributiva se traduce en una noticia positiva, opina Anabelle Torres Colberg

14 de enero de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Desde finales de 2025, y en lo que va de 2026, la gobernadora se mueve contra el reloj, como quien enfrenta una carrera de obstáculos con tiempo limitado. Sabe cuántas barreras le quedan y cuánto tiempo tiene para superarlas, afirma Anabelle Torres Colberg. (Carlos Rivera Giusti)

Como política experimentada, la gobernadora Jenniffer González Colón sabe que en los primeros meses del 2026 se juega su futuro político. Apenas al inicio de su segundo año de administración, ya se encuentra en un punto crítico que no admite errores. El margen de maniobra es estrecho y la obliga a ejecutar con precisión, consciente de que cualquier traspié puede activar una reacción inmediata de sus adversarios, que observan atentos, sin perderla de vista.

Gobierno de Puerto RicoJenniffer GonzálezSenado de Puerto RicoThomas Rivera Schatz
La autora es abogada y analista de temas políticos.
