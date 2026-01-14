Como política experimentada, la gobernadora Jenniffer González Colón sabe que en los primeros meses del 2026 se juega su futuro político. Apenas al inicio de su segundo año de administración, ya se encuentra en un punto crítico que no admite errores. El margen de maniobra es estrecho y la obliga a ejecutar con precisión, consciente de que cualquier traspié puede activar una reacción inmediata de sus adversarios, que observan atentos, sin perderla de vista.

