Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La Iglesia sin Cristo
¿Queda esperanza? Solo si rompemos los altares falsos, opina William Félix
13 de agosto de 2025 - 11:00 PM
13 de agosto de 2025 - 11:00 PM
Decían que era como Ciro. Decían que, aunque fuera impío, aunque su vida estuviera llena de escándalos, arrogancia, infidelidades y burla hacia los vulnerables, había sido levantado por Dios. Que el hecho de no ser un hombre de fe era precisamente prueba de que Dios podía usar a cualquiera. Lo comparaban con reyes paganos del Antiguo Testamento, como si sus violencias fueran estrategias divinas. Le perdonaron todo, absolutamente todo, porque les prometió poder.
