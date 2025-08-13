Opinión
13 de agosto de 2025
Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
William Félix
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

La Iglesia sin Cristo

¿Queda esperanza? Solo si rompemos los altares falsos, opina William Félix

13 de agosto de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El abuso contra los niños es una atrocidad que merece condena, justicia y cárcel. Pero dime con honestidad, ¿acaso no fue también abuso dejar sin salud a millones? Cuestiona William Félix. (Shutterstock)

Decían que era como Ciro. Decían que, aunque fuera impío, aunque su vida estuviera llena de escándalos, arrogancia, infidelidades y burla hacia los vulnerables, había sido levantado por Dios. Que el hecho de no ser un hombre de fe era precisamente prueba de que Dios podía usar a cualquiera. Lo comparaban con reyes paganos del Antiguo Testamento, como si sus violencias fueran estrategias divinas. Le perdonaron todo, absolutamente todo, porque les prometió poder.

Tags
Religión
Salud
Maltrato de menores
Maltrato de ancianos
ACERCA DEL AUTOR
William Félix

William Félix

Arrow Icon
El autor es médico especialista en medicina de emergencias y deportiva, con experiencia en administración médica y en la integración de sistemas de inteligencia artificial en la industria médica; exdirector médico...
