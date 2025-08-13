Decían que era como Ciro. Decían que, aunque fuera impío, aunque su vida estuviera llena de escándalos, arrogancia, infidelidades y burla hacia los vulnerables, había sido levantado por Dios. Que el hecho de no ser un hombre de fe era precisamente prueba de que Dios podía usar a cualquiera. Lo comparaban con reyes paganos del Antiguo Testamento, como si sus violencias fueran estrategias divinas. Le perdonaron todo, absolutamente todo, porque les prometió poder.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu