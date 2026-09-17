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prima:La incesante batalla de los veteranos boricuas

Honrar a un veterano requiere una fiscalización rigurosa de los programas de cuidado, destaca Arnaldo Claudio

17 de septiembre de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En Puerto Rico, se estima que miles de veteranos retirados y sus familias viven en una grave situación de desventaja debido a la exclusión sistemática del programa completo de TRICARE (como el acceso pleno a TRICARE Prime), escribe Arnaldo Claudio. (Shutterstock)

El servicio militar se fundamenta en un pacto de honor: la entrega absoluta en el frente de batalla a cambio de la certeza de que, al regresar a casa, el Estado cumplirá con los beneficios legítimamente devengados por los servicios honorables prestados a la Nación. Ser veterano no otorga privilegios especiales por encima del ciudadano común, ni se reclama un estatus de superioridad; lo que se exige es el cumplimiento de los compromisos de salud, retiro y apoyo que se ganaron con creces en uniforme. Sin embargo, para los miles de veteranos que residen en Puerto Rico, ese pacto se desvanece a diario en el choque entre la burocracia, las carencias del sistema de salud y la frialdad de la política.

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VeteranosMilitaresDepartamento de Defensa de Estados Unidos
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El autor es Coronel Retirado del Ejército de Estados Unidos y Consultor de Seguridad. En 2014 fue confirmado por el juez federal Gustavo Gelpí como asesor técnico a cargo de velar...
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