Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La inteligencia artificial en la educación empresarial
Las escuelas de negocios deben enfocarse en cómo la IA puede ayudar a acelerar el aprendizaje, optimizar los procesos y las operaciones, entre otras necesidades emergentes, afirma Edgar Rodríguez
20 de diciembre de 2025 - 9:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.