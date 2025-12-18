Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Kenneth Rivera RoblesKenneth Rivera Robles
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El control federal de la Inteligencia Artificial

Es clara una crítica a la creciente adopción de leyes estatales sobre la inteligencia artificial, escribe Kenneth Rivera Robles

18 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La iniciativa ha generado reacciones diversas. Algunos gobiernos estatales han expresado preocupación por lo que consideran es una invasión de sus facultades regulatorias, afirma Kenneth Rivera. (Shutterstock)

El presidente Donald Trump firmó hace algunos días una orden ejecutiva centrada en regular la inteligencia artificial (IA). Según la Casa Blanca, la orden “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence” tiene el propósito principal de establecer un marco nacional uniforme para la reglamentación de la IA. Procura igualmente limitar la proliferación de legislación o regulaciones estatales que, según la orden, amenazan la innovación y la competitividad en el campo de la tecnología avanzada.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Inteligencia artificialDonald TrumpCasa Blanca
ACERCA DEL AUTOR
Kenneth Rivera Robles

Kenneth Rivera Robles

Arrow Icon
Contador Público Autorizado
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: