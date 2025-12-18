El control federal de la Inteligencia Artificial
Es clara una crítica a la creciente adopción de leyes estatales sobre la inteligencia artificial, escribe Kenneth Rivera Robles
18 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
El presidente Donald Trump firmó hace algunos días una orden ejecutiva centrada en regular la inteligencia artificial (IA). Según la Casa Blanca, la orden “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence” tiene el propósito principal de establecer un marco nacional uniforme para la reglamentación de la IA. Procura igualmente limitar la proliferación de legislación o regulaciones estatales que, según la orden, amenazan la innovación y la competitividad en el campo de la tecnología avanzada.
