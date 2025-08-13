Opinión
13 de agosto de 2025
Humberto Lugo Vicente
prima:La inutilidad de nombrar zares

¿Por qué crear figuras paralelas a las agencias que ya existen? Cuestiona Humberto Lugo

13 de agosto de 2025 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El término “zar” sugiere centralismo, poder sin fiscalización y decisiones impuestas. No es un apodo simpático: es un recordatorio de jerarquía sin democracia, escribe Humberto Lugo Vicente (Carlos Giusti/Staff)

En la Rusia imperial, el título de “Zar” evocaba poder absoluto. Desde Iván el Terrible hasta Nicolás II, el zarismo representó la concentración del poder en una sola figura, sin fiscalización ni contrapesos. Estos gobernaban por derecho divino, desconectados de las masas, rodeados de opulencia y protegidos por ejércitos leales más que por instituciones democráticas. Su incapacidad para reformar el Estado, escuchar al pueblo o adaptarse a los cambios del siglo XX llevó al colapso del régimen, al levantamiento bolchevique de 1917 y al fin de una dinastía que parecía invulnerable.

Humberto Lugo Vicente

Humberto Lugo Vicente

Catedrático del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, Cirujano Pediátrico y Miembro del Grupo de Oncología Pediátrico (COG)
