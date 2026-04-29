Opinión
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La medicina en Puerto Rico: zapatero a sus zapatos
Diagnosticar y recetar es el producto de años de estudio, preparación, análisis, práctica clínica y experiencias del profesional revalidado y licenciado de la Medicina, escribe Carlos Díaz Vélez
29 de abril de 2026 - 4:30 PM
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