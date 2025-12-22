Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Roberto Carrasquillo Ríos
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

La monoestrellada, Abelardo y el deber de no callar

Puerto Rico sigue enfrentando la presión constante de modelos ajenos que buscan redefinir lo que somos opina Roberto Carrasquillo

22 de diciembre de 2025 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Don Rafael Rodríguez, de 74 años y natural de Corozal, explica que los clientes le han comentado que buscan “echar pa’lante” el país al exhibir la monoestrellada. (teresa.canino@gfrmedia.com)
En 1895, esa bandera monoestrellada era el estandarte de un pueblo que todavía no conocía su destino, escribe Roberto Carrasquillo

Cuando celebramos el cumpleaños de nuestra bandera, también debemos recordar que dicha celebración es un acto de afirmación histórica. En 1895, en medio de las luchas anticoloniales del Caribe, por primera vez, la bandera puertorriqueña fue adoptada por el Comité Revolucionario Puertorriqueño en Nueva York. Esa bandera era el estandarte de un pueblo que todavía no conocía su destino, pero se sabía éramos una nación. Aquella monoestrellada sintetizaba un reclamo colectivo de identidad, dignidad y pertenencia.

ACERCA DEL AUTOR
Roberto Carrasquillo Ríos

Roberto Carrasquillo Ríos

Corredor de Bienes Raíces
