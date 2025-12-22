La monoestrellada, Abelardo y el deber de no callar
Puerto Rico sigue enfrentando la presión constante de modelos ajenos que buscan redefinir lo que somos opina Roberto Carrasquillo
22 de diciembre de 2025 - 10:15 PM
Cuando celebramos el cumpleaños de nuestra bandera, también debemos recordar que dicha celebración es un acto de afirmación histórica. En 1895, en medio de las luchas anticoloniales del Caribe, por primera vez, la bandera puertorriqueña fue adoptada por el Comité Revolucionario Puertorriqueño en Nueva York. Esa bandera era el estandarte de un pueblo que todavía no conocía su destino, pero se sabía éramos una nación. Aquella monoestrellada sintetizaba un reclamo colectivo de identidad, dignidad y pertenencia.
