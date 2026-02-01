Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Rafael Escalera Rodríguez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La promesa rota de la ilustración

El rumbo que lleva el orden mundial desafía principios que dábamos por inmutables, escribe Rafael Escalera

1 de febrero de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Nuestra medicina se gobierna por la ciencia y no por la superstición, gracias a la llustración, destaca Rafael Escalera (Shutterstock)

Los tiempos que vivimos parecen una continua celebración de la estupidez. Ese es un rasgo de nuestra naturaleza que ha estado presente en todos los tiempos y entre todo tipo de personas, pero hoy con especial intensidad. Hemos perdido la capacidad para distinguir la verdad de la mentira, por más patente que esta sea. Aceptamos una catarata diaria de falsedades para no asumir la responsabilidad de pensar independientemente. Recibimos nuestra información de fuentes que propagan teorías de conjuras sin base alguna y las aceptamos sin cuestionarlas. Por esto, acaban en posiciones de poder personas con graves deficiencias de carácter (algunos con todas las concebibles), corruptos hasta los huesos, y claramente incompetentes. Carentes de criterio propio, aceptamos sin cuestionar el de nuestra tribu o nuestro líder. Confirmamos así las teorías sobre la estupidez de Dietrich Bonhoeffer y Carlo Cipolla.

