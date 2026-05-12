Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La revitalización de la economía
La manufactura — el sector históricamente más productivo y estratégico de nuestra economía — permanece prácticamente estancada. Y aquí es donde el discurso oficial comienza a colapsar, destaca Eric Santiago
12 de mayo de 2026 - 10:45 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.