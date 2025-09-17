Opinión
17 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Linda AyalaLinda Ayala
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La salud primero: urge aprobar la Regla 91

Con la negociación colectiva regulada, las farmacias pueden lograr incrementos en reembolsos y mejorar el acceso a medicamentos, opina Linda Ayala

17 de septiembre de 2025 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Por décadas ha existido marcado desbalance de poder que afecta las condiciones contractuales y las tarifas, lo que limita el acceso a los servicios de salud de los pacientes y la viabilidad de los proveedores de salud, escribe Linda Ayala. (Shutterstock)

La Oficina del Comisionado de Seguros considera cambios a la Regla 91 del Reglamento del Código de Seguros para establecer las normas que regulen el proceso de negociación colectiva entre aseguradores, organizaciones de servicios de salud o administradores de beneficios con los proveedores. Al presente, el Capítulo 31, que enmendó la Ley 78-2024 del Código de Seguros, faculta a los proveedores de servicio de salud del sector privado a negociar colectivamente con los planes médicos las tarifas y términos para el pago de sus servicios en los contratos para fomentar condiciones favorables y justas.

Tags
Farmacias de la comunidadSaludAseguradoras médicas
ACERCA DEL AUTOR
Linda Ayala

Linda Ayala

Directora Ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad
