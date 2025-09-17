La salud primero: urge aprobar la Regla 91
Con la negociación colectiva regulada, las farmacias pueden lograr incrementos en reembolsos y mejorar el acceso a medicamentos, opina Linda Ayala
17 de septiembre de 2025 - 4:00 PM
La Oficina del Comisionado de Seguros considera cambios a la Regla 91 del Reglamento del Código de Seguros para establecer las normas que regulen el proceso de negociación colectiva entre aseguradores, organizaciones de servicios de salud o administradores de beneficios con los proveedores. Al presente, el Capítulo 31, que enmendó la Ley 78-2024 del Código de Seguros, faculta a los proveedores de servicio de salud del sector privado a negociar colectivamente con los planes médicos las tarifas y términos para el pago de sus servicios en los contratos para fomentar condiciones favorables y justas.
