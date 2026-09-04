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prima:La separación entre las entidades religiosas y el gobierno

La función del Estado no es imponer, promover, inculcar o adoctrinar en las cosas de la fe, señala Héctor Rivera

4 de septiembre de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La función del Estado no es imponer, promover, inculcar o adoctrinar en las cosas de la fe, señala Héctor Rivera (Shutterstock)

Cuando los padres de la Constitución de Puerto Rico se reunieron para discutir y redactar el Artículo II de la Magna Carta, titulado Carta de Derechos, la sección 3 estableció claramente la separación entre las entidades religiosas y el gobierno. Esta sección que toma la idea del Artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos, fue implementada, no por odio a una o varias religiones. Tampoco porque el gobierno del entonces gobernador Luis Muñoz Marín, fuera ateo, agnóstico o místico. Se introdujo en los primeros derechos, porque la función del Estado no es imponer, promover, inculcar o adoctrinar en las cosas de la fe. De acuerdo con Romanos 10:17 y Efesios 2:8-9, entre otros pasajes, la fe es una cuestión personal. En el caso de la enseñanza a los niños, Deuteronomio 6:6-7, promueve la enseñanza de la fe por parte de los padres.

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