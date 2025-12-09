Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos en tiempos de crisis
Los tiempos exigen y requieren que volvamos a coincidir en un modelo de convivencia que se centre en los valores y en los lineamientos necesarios para construir una sociedad inclusiva, solidaria, pacífica, progresiva y democrática
9 de diciembre de 2025 - 10:45 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.