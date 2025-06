Acudí con un amigo a una librería del área metropolitana. De momento, llegó al negocio un hombre más o menos contemporáneo con nosotros. Mi pana se puso nervioso, no quería que le viera conmigo. Empezó a sudar, su cara se puso roja y se le entrecortó la voz. Sin embargo, fue inevitable que nos encontráramos de frente. Se saludaron y mi amigo me pidió salir del lugar. Fuera de la librería empezó a llorar. Es entonces que me comenta que ese hombre es amigo en común de su expareja.