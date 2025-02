Llueve y no escampa. Esta frase aplica muy bien a la turbulencia política, económica y administrativa que ha provocado Donald Trump en los primeros días de su segundo término presidencial. No hay pausa ni aburrimiento posible con las acciones del presidente. Estamos ante un maestro del suspenso y creador de distracciones múltiples que, si no fuera por la peligrosidad de sus iniciativas, habría que aplaudir su astucia como político.