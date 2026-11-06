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prima:La vulnerabilidad invisible de empresas familiares

La falta de estructura legal puede ser una seria vulnerabilidad para pequeños y medianos negocios, destaca Robert Fleming

6 de noviembre de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La falta de estructura legal puede ser una seria vulnerabilidad para pequeños y medianos negocios, destaca Robert Fleming (Shutterstock)

Cada vez se habla más de las dificultades que enfrentan las pequeñas empresas en Puerto Rico. Con las disputas menos visibles que llegan a los tribunales, de manera recurrente, resaltan un aspecto de la supervivencia empresarial que recibe mucha menos atención: la gobernanza interna. No son empresas marginales. Son empresas que sostienen la mayor parte del empleo privado en Puerto Rico. Su solvencia afecta directamente a la economía de la Isla pues ayuda a sostener a proveedores, clientes y comunidades que dependen de su continuidad.

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