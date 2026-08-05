Opinión
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Las heridas invisibles de los desastres
La resiliencia de un país no se mide solo por la velocidad con la que construye sus puentes, sino por su capacidad de ayudar quienes perdieron la tranquilidad y el sentido de futuro, escribe Ciení Rodríguez
5 de agosto de 2026 - 10:45 PM
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