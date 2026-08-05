Cuando un desastre golpea una comunidad, las imágenes que ocupan los titulares son casi siempre las mismas, entre otras, edificios colapsados, carreteras destruidas, y hospitales al límite. Pero hay otra devastación, mucho más silenciosa, que vive en la mente y el corazón de las personas y que ninguna cámara puede captar. Se trata del desastre emocional, cuya recuperación toma más tiempo que volver a levantar un puente o una casa.

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