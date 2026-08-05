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prima:Las heridas invisibles de los desastres

La resiliencia de un país no se mide solo por la velocidad con la que construye sus puentes, sino por su capacidad de ayudar quienes perdieron la tranquilidad y el sentido de futuro, escribe Ciení Rodríguez

5 de agosto de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La resiliencia de un país no se mide solo por la velocidad con la que construye sus puentes, sino por su capacidad de ayudar quienes perdieron la tranquilidad y el sentido de futuro, escribe Ciení Rodríguez. En la foto, vista parcial de una casa que colapsó por los sismos en Guánica. (Jorge Muñiz)

Cuando un desastre golpea una comunidad, las imágenes que ocupan los titulares son casi siempre las mismas, entre otras, edificios colapsados, carreteras destruidas, y hospitales al límite. Pero hay otra devastación, mucho más silenciosa, que vive en la mente y el corazón de las personas y que ninguna cámara puede captar. Se trata del desastre emocional, cuya recuperación toma más tiempo que volver a levantar un puente o una casa.

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Ciení Rodríguez Troche

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