Las niñas en Miss Universe
Las niñas de siete a nueve años no se enteran por sí solas de que hay una audición
9 de noviembre de 2026 - 3:00 PM
9 de noviembre de 2026 - 3:00 PM
A estas alturas de la vida, con todo lo que se sabe sobre la objetivación o cosificación de la mujer, que unas señoras mayores de edad decidan participar en un concurso de belleza, pase. No hay nada que reprochar puesto que todas son adultas y presumen que los concursos donde se exhiben en traje de baño, trajes típicos y traje de noche, les abrirán las puertas a ciertas oportunidades, especialmente en la televisión o el cine. Cada quien tiene la libertad de participar en el evento que estime conveniente, siempre que se trate de una mujer hecha y derecha.
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