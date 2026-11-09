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prima:Las niñas en Miss Universe

Las niñas de siete a nueve años no se enteran por sí solas de que hay una audición

9 de noviembre de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Durante las audiciones para seleccionar a 60 niñas para participar de la gala de Miss Universe fungieron como jurado, desde la izquierda, Zashely Alicea, Ronald Day y Carmen Batiz Vergara.
Por lo que vi en las fotografías, a las niñas las maquillan, las entrevistan, supongo que las hacen moverse y posar como modelos. Recuérdese que tienen entre siete y nueve años, y que muchas de ellas, luego de pasar por el proceso de “selección” y no resultar elegidas, volverán a sus casas con la sensación de que son feas, de que no lo hicieron bien, o de que fracasaron, escribe Mayra Montero. (ELNUEVODIA.COM)

A estas alturas de la vida, con todo lo que se sabe sobre la objetivación o cosificación de la mujer, que unas señoras mayores de edad decidan participar en un concurso de belleza, pase. No hay nada que reprochar puesto que todas son adultas y presumen que los concursos donde se exhiben en traje de baño, trajes típicos y traje de noche, les abrirán las puertas a ciertas oportunidades, especialmente en la televisión o el cine. Cada quien tiene la libertad de participar en el evento que estime conveniente, siempre que se trate de una mujer hecha y derecha.

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