Opinión
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La vergüenza de Miss Universo
Solo en el lodazal del subdesarrollo más feroz se puede asumir, con naturalidad, que unas mujeres se presten a participar en un espectáculo que últimamente levanta tantos interrogantes, opina Mayra Montero
22 de septiembre de 2026 - 1:30 PM
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