Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
81°lluvia ligera
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Betina CastellvíBetina Castellví
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Llamadas fraudulentas: urge evitar ser blanco de los timadores

Las técnicas manipulativas usadas por los estafadores son cada vez más sofisticadas, escribe Bettina Castellví

24 de septiembre de 2025 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Lo que hace que estos esquemas sean tan peligrosos es su aparente normalidad. No solo pueden surgir de un número desconocido, sino también de números aparentemente oficiales que defraudadores utilizan usando técnicas conocidas como ‘spoofing’ para hacerle creer que son empresas legítimas, escribe Bettina Castellvi. (Shutterstock)

En 2024 se reportaron más de 6.5 millones de querellas en Estados Unidos por casos de fraude y, según la Comisión Federal de Comercio (FTC), las llamadas fraudulentas fueron el segundo método más utilizado por los estafadores para robar dinero e información personal de sus víctimas. El FTC también reportó que, durante el 2024, clientes tuvieron pérdidas de $470 millones relacionadas a esquemas que comenzaron con un simple mensaje de texto. Estas alarmantes cifras nos destacan que el teléfono, una herramienta creada para conectar, se ha transformado ahora en un canal por el cual millones de personas se convierten en víctimas de fraude y robo de identidad.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
fraudeFraude bancarioRedes sociales
ACERCA DEL AUTOR
Betina Castellví

Betina Castellví

Arrow Icon
Principal Oficial de Seguridad del Banco Popular
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: