En 2024 se reportaron más de 6.5 millones de querellas en Estados Unidos por casos de fraude y, según la Comisión Federal de Comercio (FTC), las llamadas fraudulentas fueron el segundo método más utilizado por los estafadores para robar dinero e información personal de sus víctimas. El FTC también reportó que, durante el 2024, clientes tuvieron pérdidas de $470 millones relacionadas a esquemas que comenzaron con un simple mensaje de texto. Estas alarmantes cifras nos destacan que el teléfono, una herramienta creada para conectar, se ha transformado ahora en un canal por el cual millones de personas se convierten en víctimas de fraude y robo de identidad.

