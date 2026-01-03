Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ana Teresa ToroAna Teresa Toro
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Lo que explota

Todos los años las mismas campañas advierten acerca de los peligros de la pirotecnia y las balas perdidas, y todos los años se repite la misma escena del país haciendo lo que mejor ha sabido hacer siempre: ocultar en su belleza, la infinidad de sus sombras, señala Ana Teresa Toro

3 de enero de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Observaba en las redes sociales los vídeos de la ciudad ardiendo y explotando, igual sucedía en la montaña y en la costa. Hermosos fuegos artificiales iluminando el cielo, anunciando con su luz algo de esperanza y en las calles cuartos de dinamita reventando por el placer de ver algo arder, explotar, romperse, escribe Ana Teresa Toro. (ELNUEVODIA.COM)

El país se repite. Lo comentaba el otro día con un compañero columnista. No es que falten temas nuevos que abordar, siempre algo pasa, siempre algo puede verse desde un ángulo distinto, pero sucede que los problemas fundamentales del país se repiten con una frecuencia agobiante.

Puerto RicoEnergía eléctricaPirotecniaFuegoFuegos artificiales
ACERCA DEL AUTOR
Ana Teresa Toro

Ana Teresa Toro

Periodista y Escritora
