Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Lo que explota
Todos los años las mismas campañas advierten acerca de los peligros de la pirotecnia y las balas perdidas, y todos los años se repite la misma escena del país haciendo lo que mejor ha sabido hacer siempre: ocultar en su belleza, la infinidad de sus sombras, señala Ana Teresa Toro
3 de enero de 2026 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.