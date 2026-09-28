Los mapas nos han mentido
Solo en Estados Unidos, en las actuales circunstancias, se ha querido cambiar el nombre de lugares geográficos, escribe Katia Gil
28 de septiembre de 2026 - 5:00 PM
28 de septiembre de 2026 - 5:00 PM
Las formas de representar y nombrar al mundo y los lugares geográficos (topónimos) guardan un significado histórico. El pasado 4 de septiembre, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para promover el uso de la proyección cartográfica Equal Earth, desarrollada en el año 2018 y que conserva el tamaño relativo de las áreas. Esta proyección le hace justicia al tamaño real de territorios localizados en la región tropical, particularmente al continente africano, a diferencia de la proyección Mercator, que es la que se ha usado en el mapamundi, probablemente más famoso de todas las representaciones gráficas y planas de nuestro planeta.
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