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José Lee BorgesJosé Lee Borges
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Luchar por la memoria

El trabajo histórico serio no consiste en repetir fechas o glorificar héroes nacionales, escribe José Lee Borges

25 de mayo de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Mientras millones recuerdan legítimamente a los soldados caídos, pocas veces se discuten con igual intensidad las razones y justificaciones de las guerras en las que murieron, escribe José Lee Borges. (Alex Figueroa Cancel)

Hoy, lunes, 25 de mayo, se celebra el Memorial Day, la famosa fecha dedicada a honrar a los soldados estadounidenses caídos en guerra. Como ocurre cada año, veremos banderas, discursos patrióticos, especiales de televisión, ofertas, descuentos y miles de personas aprovechando el fin de semana largo como el comienzo no oficial del verano. Sin embargo, detrás de la solemnidad oficial existe una pregunta mucho más incómoda y profunda: ¿quién decide lo que una sociedad debe recordar y, sobre todo, lo que debe olvidar?

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