Hoy, lunes, 25 de mayo, se celebra el Memorial Day, la famosa fecha dedicada a honrar a los soldados estadounidenses caídos en guerra. Como ocurre cada año, veremos banderas, discursos patrióticos, especiales de televisión, ofertas, descuentos y miles de personas aprovechando el fin de semana largo como el comienzo no oficial del verano. Sin embargo, detrás de la solemnidad oficial existe una pregunta mucho más incómoda y profunda: ¿quién decide lo que una sociedad debe recordar y, sobre todo, lo que debe olvidar?

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