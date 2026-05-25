Luchar por la memoria
El trabajo histórico serio no consiste en repetir fechas o glorificar héroes nacionales, escribe José Lee Borges
25 de mayo de 2026 - 11:00 PM
25 de mayo de 2026 - 11:00 PM
Hoy, lunes, 25 de mayo, se celebra el Memorial Day, la famosa fecha dedicada a honrar a los soldados estadounidenses caídos en guerra. Como ocurre cada año, veremos banderas, discursos patrióticos, especiales de televisión, ofertas, descuentos y miles de personas aprovechando el fin de semana largo como el comienzo no oficial del verano. Sin embargo, detrás de la solemnidad oficial existe una pregunta mucho más incómoda y profunda: ¿quién decide lo que una sociedad debe recordar y, sobre todo, lo que debe olvidar?
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