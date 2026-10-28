La administración de Donald Trump ha manifestado su deseo de eliminar el Comité Especial de Descolonización de la ONU. El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Pablo José Hernández expresa su desprecio por el Comité y por las 44 resoluciones en él aprobadas a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico. Se hace necesario que conversemos sobre este organismo y su relación con nuestro país.

Ya en la Carta constitutiva de la ONU, de 1945, se hacía un llamado a los Estados que tuvieran territorios bajo su administración (colonias) a que fomentaran que estos lograran el gobierno propio y se les exigía la rendición de informes.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial el colonialismo estaba tan desacreditado como los crímenes de guerra, pero gran parte de la humanidad lo padecía. Es en ese contexto de repudio mundial al colonialismo que el gobierno de Estados Unidos crea el Estado Libre Asociado en 1952 y al año siguiente hace la falsa representación ante la ONU de que Puerto Rico ha alcanzado un gobierno propio, por lo que debía ser eximido de la rendición de informes sobre su colonia.

Muchos pueblos de África y Asia habían logrado su libre determinación e independencia cuando en 1960 la ONU aprueba la importante resolución 1514(XV), Carta magna de la descolonización. En ella se consignan el reconocimiento de que el colonialismo pone en peligro principios de esa organización, como la paz, el respeto a los Derechos Humanos y el desarrollo social, cultural y económico; la declaración de que la libertad absoluta es un derecho inalienable y que no hay justificación válida para negarlo; la necesidad de que se detenga toda represión contra los pueblos en lucha por su independencia; y el reclamo de que se traspasen todos los poderes a los pueblos que no han logrado aún su independencia. El Comité Especial de Descolonización, o de los 24, se creó para vigilar la aplicación de esta resolución.

El texto claro de la 1514(XV) abrió un espacio para que el independentismo puertorriqueño buscara que nuestra situación, tan colonial como en 1898, fuera atendida por el Comité de los 24. En 1972 el Comité asume jurisdicción sobre el caso de Puerto Rico y en 1973 comparecieron Rubén Berríos Martínez, por el Partido Independentista Puertorriqueño, y Juan Mari Brás, por el Partido Socialista Puertorriqueño, reafirmando el comité nuestro derecho inalienable a la libre determinación e independencia y requiriéndole a EE.UU. que se abstuviera de adoptar medida alguna para impedir que el pueblo ejerciera este derecho. Desde entonces han sido aprobadas 43 resoluciones adicionales.