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Julio FontanetJulio Fontanet
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Más allá de Harvard: Conan O’Brien y Trump

El artista demostró que el humor no solo entretiene, sino que puede convertirse en una herramienta eficaz para defender la libertad intelectual y universitaria frente a las presiones indebidas del poder ejecutivo, escribe Julio Fontanet

10 de junio de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El discurso —pronunciado de manera magistral por el reconocido comediante, presentador de televisión y ex alumno de la clase de 1985— sirvió como una radiografía satírica de las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y la educación universitaria en los Estados Unidos, escribe Julio Fontanet. (Chris Pizzello)

Hace unos días, tuve el honor de escuchar el discurso de Conan O’Brien en los actos de graduación de la Universidad de Harvard. Mi presencia estaba anclada en el hecho de que era el orgulloso padre de una de las graduandas. Esperaba buenos discursos, pero jamás pensé que estaría expuesto a uno de los mejores que he escuchado en mi vida, particularmente si tenemos en cuenta que fue pronunciado por una estrella popular de los llamados “late night shows”.

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Universidad de HarvardEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Julio Fontanet

Julio Fontanet

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El autor es catedrático de Derecho en la Universidad Interamericana. Presidió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de 2004 a 206. Ha colaborado como consultor internacional en procesos...
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