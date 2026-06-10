Hace unos días, tuve el honor de escuchar el discurso de Conan O’Brien en los actos de graduación de la Universidad de Harvard. Mi presencia estaba anclada en el hecho de que era el orgulloso padre de una de las graduandas. Esperaba buenos discursos, pero jamás pensé que estaría expuesto a uno de los mejores que he escuchado en mi vida, particularmente si tenemos en cuenta que fue pronunciado por una estrella popular de los llamados “late night shows”.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.