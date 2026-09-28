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Mildred Falcón HuertasMildred Falcón Huertas
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Memorias de papel

¡Que esta nueva era continúe celebrando las palabras y preservando memorias más allá del papel!

28 de septiembre de 2026 - 3:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El poder compartir y ver plasmadas en papel mis pensamientos, reflexiones y memorias en este diario ha sido un gran privilegio para mí, afirma Mildred Falcón. (Ramon "Tonito" Zayas)

No puedo recordar la primera vez en que, de niña, me fijé en ese objeto de papel llamado periódico. Lo que sí puedo recordar son las manos de mi papá sosteniéndolo bajo su brazo, como parte de todo un ritual que incluía su taza de café, una silla específica del comedor y toda su atención depositada en aquella herramienta de papel. Más adelante, recuerdo cómo me intrigaba el hecho de que mi papá pasaba horas con su periódico. Primero, en un recorrido rápido por sus páginas y luego, volviendo a la portada para leerlo cuidadosamente, comenzando con las noticias del día y terminando con la sección de deportes.

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