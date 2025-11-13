¿Menores y maratones?
Tomemos este momento como una oportunidad para alejarnos de los prejuicios hacia las niñas en el deporte, escribe Claudia Fontanet
13 de noviembre de 2025 - 1:00 PM
Aiden Jaquez tenía 11 años cuando completó su meta de correr un medio maratón en los 50 estados de los Estados Unidos de América, en 2019. Al hacerlo, logró su lugar en el 50 States Half Marathon Club y se convirtió en la persona más joven en completar dicho objetivo. Cabe señalar que Aiden terminó su primer medio maratón a los seis años. La hazaña fue reportada por diversos medios noticiosos como símbolo de perseverancia, ambición, disciplina y hasta ternura, pues lo hizo acompañado de su abuela.
