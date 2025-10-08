Opinión
8 de octubre de 2025
88°nubes dispersas
OPINIÓN
Punto de vista
Natalie Pérez Luna
prima:Mirada crítica a la tortura y asesinato de cinco jóvenes

Cada hecho de violencia pública genera una reacción emocional colectiva, escribe Natalie Pérez Luna

8 de octubre de 2025 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Un grupo de agentes arribó al lugar del asesinato de tres hombres cuyos cadáveres baleados y desnudos yacían a orillas de la avenida Monserrate, frente a la Iglesia Nueva Cosecha, en Carolina (Alex Figueroa Cancel)

¿En qué momento dejamos de estremecernos ante la violencia? Esa es la pregunta que inevitablemente surge cuando, una vez más, despertamos con la noticia de otra masacre en nuestro país. La Policía informó sobre el hallazgo de tres cadáveres baleados de hombres jóvenes, amordazados y desnudos, tirados a orillas de una carretera, cerca de una iglesia en Carolina. También, las autoridades reportaron que hallaron en San Juan a otros dos varones muertos en circunstancias similares. Todas las víctimas parece que fueron torturadas antes de ser ultimadas, según la pesquisa preliminar de los crímenes.

ACERCA DEL AUTOR
Natalie Pérez Luna

Natalie Pérez Luna

Arrow Icon
La autora es trabajadora social clínica y forense. Fue directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina
