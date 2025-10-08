Mirada crítica a la tortura y asesinato de cinco jóvenes
Cada hecho de violencia pública genera una reacción emocional colectiva, escribe Natalie Pérez Luna
8 de octubre de 2025 - 4:00 PM
8 de octubre de 2025 - 4:00 PM
¿En qué momento dejamos de estremecernos ante la violencia? Esa es la pregunta que inevitablemente surge cuando, una vez más, despertamos con la noticia de otra masacre en nuestro país. La Policía informó sobre el hallazgo de tres cadáveres baleados de hombres jóvenes, amordazados y desnudos, tirados a orillas de una carretera, cerca de una iglesia en Carolina. También, las autoridades reportaron que hallaron en San Juan a otros dos varones muertos en circunstancias similares. Todas las víctimas parece que fueron torturadas antes de ser ultimadas, según la pesquisa preliminar de los crímenes.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: