Míster Guadalupe
La grandeza del hombre radica en lo que hace por sus semejantes, opina Byankah Sobá
21 de mayo de 2026 - 5:00 PM
21 de mayo de 2026 - 5:00 PM
Mi querido maestro y amigo Ismael Guadalupe fue justamente un “tesoro nacional”, como muchos lo bautizaron hace años. Guadalupe se ganó esa distinción y respeto por sus aportaciones como defensor de los derechos humanos, mediante la lucha del pueblo viequense contra la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en la isla municipio. Se le conoció como firme activista. Siempre se elogió justamente por ser una voz firme e inquebrantable en favor de sus compueblanos. Sin embargo, poco se conoce de Ismael como maestro de escuela.
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