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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Míster Guadalupe

La grandeza del hombre radica en lo que hace por sus semejantes, opina Byankah Sobá

21 de mayo de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Guadalupe impartía clases en la Escuela Germán Rieckehoff en Vieques. Cuando laboraba en ese plantel solo se ofrecían cursos de nivel intermedio y superior. En esas instalaciones fue mi maestro de teatro, relata Byankah Sobá. (PIPO REYES)

Mi querido maestro y amigo Ismael Guadalupe fue justamente un “tesoro nacional”, como muchos lo bautizaron hace años. Guadalupe se ganó esa distinción y respeto por sus aportaciones como defensor de los derechos humanos, mediante la lucha del pueblo viequense contra la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en la isla municipio. Se le conoció como firme activista. Siempre se elogió justamente por ser una voz firme e inquebrantable en favor de sus compueblanos. Sin embargo, poco se conoce de Ismael como maestro de escuela.

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