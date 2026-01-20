Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
“Nací en colchoneta”
En carro público, Liliane Pérez Marchand peregrinó barrios rurales, jerarquizando las, hasta entonces, ninguneadas artesanías, contribuyendo así a las colecciones en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, escribe Antonio Martorell
20 de enero de 2026 - 10:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.