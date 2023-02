No es “una cuestión de hormonas”: la depresión postparto existe

Una situación tan triste como la de Celivelys Rivera Santiago ha generado la oportunidad de conversar y conocer en más detalle lo que significa e implica la depresión postparto. Es un asunto que no solo puede atribuirse a cambios hormonales, aunque las hormonas juegan su parte. No obstante, las hormonas, sin un ambiente y estresores, por sí mismas no generan la depresión. La mujer no está aislada del mundo; por lo que sucede en él se afecta también la biología de las hormonas.