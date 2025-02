Lo que tenemos en Puerto Rico en cuanto a materia energética no es una emergencia, pues no es inesperado, sino es un desastre. Es un desastre en cuanto a la falta de voluntad, falta de seriedad, falta de compromiso en los valores y mandatos de la Ley 17-2019. Hay una falta de voluntad política para resolver nuestros problemas y para cumplir con la Ley. Me temo que los “jugadores” gubernamentales en el fondo no creen en los mandatos de la Ley 17. Articulan que sí, pero en la realidad no creen en esta.