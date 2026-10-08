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Carlos Rosa RosaCarlos Rosa Rosa
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Nueve años sin gloria con los Yankees: ¿se acabó el tiempo de Aaron Boone?

En el Bronx, el éxito se mide en campeonatos. Eso es así de sencillo, escribe Carlos Rosa Rosa

8 de octubre de 2026 - 2:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Aaron Boone, dirigente de los Yankees. (Chris O'Meara)

En los Yankees de Nueva York existe un objetivo que está por encima de cualquier otro: ganar la Serie Mundial.

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No basta con clasificar a la postemporada, acumular victorias durante la temporada regular, mantener un camerino unido o manejar efectivamente la exigente prensa de la Gran Manzana.

En el Bronx, el éxito se mide en campeonatos. Eso es así de sencillo.

Y bajo esa vara, Aaron Boone ha fracasado.

Nueve temporadas al frente de los Yankees. Una sola aparición en la Serie Mundial, en 2024, que terminó con una derrota ante los Dodgers de Los Ángeles. Ningún campeonato.

Entiendo que el tiempo de Boone como capataz de los Yankees debería llegar a su final pese a que le resta un año de contrato.

¿Qué más puede ofrecer?

Creo que ya hemos visto todo lo que puede ofrecer como mánager sin llegar a la cima.

La eliminación a manos de los Rays de Tampa Bay, que barrieron a Nueva York en tres partidos en la Serie Divisional de la Liga Americana, debe marcar el final de una etapa.

El cerrador Bryan Baker celebra el último out para el triunfo de los Rays, quienes eliminaron a los Yankees.
El cerrador Bryan Baker celebra el último out para el triunfo de los Rays, quienes eliminaron a los Yankees. (Yuki Iwamura)

La eliminación fue muy decepcionante. Nueva York tenía posiblemente el mejor pitcheo de las Mayores y aún así fueron barridos. Barridos.

Tengo que reconocer que Boone es un dirigente que ha demostrado capacidad para relacionarse con sus jugadores, manejar las personalidades de un camerino repleto de estrellas y enfrentar las exigencias de la prensa neoyorquina.

Sus jugadores lo respetan. Lo respaldan públicamente. Y eso tiene valor.

Pero no es suficiente.

Su principal objetivo es guiar al equipo -con una nómina superior a los $300 millones- a ganarlo todo en octubre.

Boone ha tenido nueve oportunidades y no ha podido completar esa misión.

Una de mis mayores decepciones con los Yankees durante esta etapa ha sido la manera en que la organización utiliza la analítica para confeccionar sus alineaciones y tomar decisiones estratégicas.

La analítica debe ser una herramienta al servicio del dirigente, no convertirse en el dirigente. Y él, con basta experiencia en el juego, lo ha permitido.

Cashman tampoco puede escapar

Sería injusto responsabilizar exclusivamente a Boone.

Brian Cashman, gerente general de los Yankees desde 1998, también debe responder por los resultados de una organización que lleva 17 temporadas sin conquistar una Serie Mundial.

Cashman ha contado con recursos económicos que muchos de sus colegas solamente pueden imaginar.

Sin embargo, la confección de la plantilla ha dejado demasiadas interrogantes.

Adquisiciones como las de Jazz Chisholm Jr. y Ryan McMahon reflejan una filosofía que merece ser examinada. Fueron titulares con poco impacto en el juego.

Y en la fecha límite para cambios de esta campaña adquirieron al boricua Heliot Ramos y no le dieron ningún turno en los playoffs, y el dominicano Luis García Jr. podrá batear, pero no tiene posición en la defensa.

Boone ha ganado muchos partidos. Ha llevado al equipo a la postemporada en ocho de sus nueve temporadas. Esos méritos están ahí y nadie puede borrarlos.

Pero tampoco pueden ocultar el resultado más importante: cero campeonatos de Serie Mundial.

Los Yankees necesitan una nueva dirección, tanto en el terreno como en las oficinas.

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ACERCA DEL AUTOR
Carlos Rosa Rosa

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Carlos Rosa Rosa comenzó a laborar como periodista deportivo en el diario El Nuevo Día en octubre del 2002. Durante este tiempo, tuvo a cargo la cobertura de los Juegos Olímpicos...
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