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Alberto MedinaAlberto Medina
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Once puñaladas

Desde el principio, se mostró fría e imperturbable, opina Alberto Medina

17 de septiembre de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
No hay arrebato de cólera ni súbita pendencia que pueda explicar esa repetición de un acto dirigido a causar la muerte o, cuando menos, grave daño corporal a otra persona, opina Alberto Medina (alexis.cedeno)

Once puñaladas. Es en primera y última instancia el dato más relevante y revelador del caso que nos ocupa. Porque, más allá de normas jurídicas de todas clases y las argucias abogadiles que se esgriman en la defensa de la ahora convicta, a los ojos y a la buena conciencia de la sociedad no puede haber explicación exculpatoria ni verdaderamente atenuante de una salvajada así. Quitarle la vida a otro ser humano es – excepción hecha de la defensa propia – un acto inexcusable, pero si a ello se añade la saña con la que se ejecuta, entonces estamos ante un hecho monstruoso imposible de minimizar en modo alguno.

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Alberto Medina

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El autor es abogado y escritor.
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