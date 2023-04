Pedofilia, abuso espiritual, paz política y religiosa: el Dalai Lama y la agenda pendiente

El beso en la boca a un niño por parte de “su santidad”, el Dalai Lama y la solicitud de que le chupara la lengua ha desatado más de una controversia en torno a las posibles connotaciones sexuales del mismo. A un grupo de mujeres de mi círculo cercano, nos ha perturbado. De inmediato las alarmas que nos exigen proteger la niñez de la violencia sexual se activaron. Varias ideas forman parte de mis preocupaciones. Me gustaría exponerlas sin animosidad, con la esperanza de poder alumbrar el horizonte ético que supone esta experiencia. Desde mi punto de vista, este escenario nos coloca de frente a dos modalidades de violencia que en este caso se intersecan: la pedofilia y la violencia espiritual.

Para comenzar, pongamos en perspectiva quién es el Dalai Lama y su trayectoria. Tenzin Gyatso es reconocido como la XIV reencarnación de Buda desde su nacimiento en 1935. En el budismo el Dalai Lama es un Bodhisatva, o sea alguien que tras alcanzar el Nirvana decidió compasivamente reencarnar para ayudar a la evolución de sus congéneres (13 lo habían logrado antes de él). Desde el 1940 fue investido como líder espiritual de Tíbet así como de todas las comunidades tibetanas a nivel mundial. Debe ser invocado como “su santidad”.

El dalái lama se disculpa tras pedir a un niño que “chupe su lengua”

PUBLICIDAD

El Dalai Lama debe demostrar sin lugar a duda que no es un pedófilo ni un abusador espiritual. Esa es su asignación pendiente. De otro modo perderá la confianza y la admiración de gran parte de la población mundial, escribe Sarah González López.

Su calidad de Dalai Lama lo convierte también en líder político de su pueblo. En 1959, tras nueve años de lucha, se estableció junto a centenares de monjes y personas laicas como exiliado en Dharamshala, al norte de la India, pues China le negó la autonomía política a su pueblo. Desde su exilio, continuó luchando bajo la filosofía del budismo tibetano, comprometido con la no violencia y la resistencia pacífica. Desde el 2011 cedió el poder político a un gobierno institucional. Como líder espiritual y disidente político consiguió prestigio a nivel mundial y hoy es reconocido como uno de los grandes líderes espirituales del mundo. Ha cosechado premios que incluyen el Premio Nobel de la Paz en 1989, Premio Internacional Jaime Brunet de la Universidad Pública de Navarra y Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos, ambos en 2001. Su notoriedad cruzó fronteras hasta llegar al mundo hollywoodense, donde su vida y trayectoria han sido objeto de películas y documentales, además de haber convencido a artistas de renombre a abrazar el budismo.

Ante esta figura, nos encontramos con que algunas personas han despachado la escena antes narrada como un asunto de corte antropológico. Según la academia, hay dos hemisferios culturales: Oriente y Occidente. Categorías como estas sirven a propósitos heurísticos, aunque la realidad sea más complicada y nos tengamos que pasar la mayor parte del tiempo explicando las excepciones. Acá en Occidente, según este modelo, predomina el pensamiento dualista, herencia de la cultura grecorromana, que separa cuerpo y alma. Este modelo tiene implicaciones en la experiencia cotidiana y muy particular en lo que atañe al cuerpo y su interpretación en temas de sexualidad. Nosotras, con nuestro esquema occidental, sospechamos que al Dalai Lama se le escapó de forma inconsciente un guiño peligroso de pedofilia. Por ello nos acusan de que llamamos perversión a lo que, para algunos letrados, solamente fue un gesto inocente de corte juguetón que obedece a su “cultura”. Un tipo de saludo amistoso. Cualquier connotación sexual ulterior es solo un cortocircuito cultural de ambas partes. En el lenguaje coloquial de nuestra juventud: “no estamos en la misma página” o nos perdimos en la traducción.

PUBLICIDAD

Examinando el contexto religioso tibetano, la tradición ancestral podría ofrecer alguna pista tranquilizadora. El budismo hunde sus raíces en el hinduismo ortodoxo. Kali, una de sus diosas, es representada sacando la lengua. Con ella, entre otras cosas, vence el mal y protege a sus fieles hasta la muerte. Es decir, en esta tradición ancestral puede que encontremos vestigios de este gesto que hoy sin embargo, en la cultura occidental, detona nuestras alarmas hacia otros linderos. Por otra parte, para el budismo tibetano, el gesto de sacar la lengua se remonta al siglo IX cuando un supuesto “rey cruel tibetano” tenía la lengua negra (con toda la desafortunada carga racista de dicha expresión). De ahí en adelante, sacar la lengua es afirmar que no eres una reencarnación de este rey. Tenzin Gyatso, hoy Dalai Lama, no es la reencarnación de ese rey y eso está muy bien. Si quiso emular a la diosa Kali, bien también, pero…. ¡nada se dice de solicitar que le chupen la lengua en ninguna de las dos explicaciones!

Es por ello que este gesto, aunque haya sido interpretado con ojos occidentales, supera las explicaciones culturales. Lo hemos interpretado con las herramientas de la perspectiva de género y de la pericia en violencia sexual. Levanta sospechas que hay que señalar de forma responsable. Para nosotras esto es claramente una manifestación de un posible acoso y violencia en su modalidad de pedofilia.

Debemos celebrar que se disparen las alarmas. Esto significa que la educación con perspectiva de género, en lo que tiene que ver con la violencia sexual, está rindiendo frutos. Nuestros niños y niñas se merecen un mundo seguro. La pedofilia es una amenaza real que puede estar a la vuelta de la esquina en nuestro entorno cotidiano y que se introduce en muchas ocasiones como un juego inocente. Es muy peligrosa porque atenta contra la integridad del cuerpo de un niño o una niña y deja marcas en la siquis difíciles o imposibles de sanar. Es un grave problema social que tiene que ver con la dignidad y el derecho a la protección de la intimidad.

PUBLICIDAD

No podemos leer las mentes. Solo podemos dejarnos guiar por las señales. Peticiones que involucren acercamientos indebidos a partes del cuerpo claramente relacionadas con la actividad sexual, aunque sean sutiles y aunque no culminen en una solicitud que presione hacia un encuentro sexual, no deben descartarse. No podemos callar ante la posibilidad de tales agresiones, vengan de quien vengan. Y aquí entra el componente religioso/espiritual.

Actualmente se han liberado expedientes con acusaciones de pedofilia en más de una institución religiosa. Los mismos habían sido custodiados y protegidos con celo por parte de las jerarquías religiosas, que solo se limitaban a relocalizar al ofensor. Gracias a la denuncia, muchos se han resuelto hasta en los foros judiciales. Líderes religiosos han sido despojados de sus cargos, honores y títulos, algunos post mortem. Esto afirma que la trayectoria espiritual del Dalai Lama no garantiza su impunidad.

El ejercicio de la violencia espiritual tiene varias aristas. Es uno donde las ideas e interpretaciones religiosas se utilizan para manipular la conducta de una o varias personas o de toda la comunidad de fe. También la intimidación entra en juego y es un arma utilizada para provocar acciones bajo amenaza o coerción como en cualquier escenario de violencia estructural. Aquí, media la figura religiosa como agente de poder. Las personas más vulnerables (niñez y mujeres) estarán más sujetas a este tipo de violencia. Por ello, reafirmo que esta experiencia tiene todas las marcas de violencia espiritual. Este niño y quienes le rodeaban no escaparon a la prepotencia de una figura como la del Dalai Lama, líder espiritual, inspiración y ejemplo a emular, “su santidad”. ¡Hasta aplaudieron!

PUBLICIDAD

¿Qué hacemos con esta experiencia y sus secuelas? El Dalai Lama, después de ser alertado por sus consejeros, a casi dos meses del incidente, pide disculpas y promete solicitarlas a la familia y al niño. Indiscutiblemente que una experiencia como esta requiere reparación y sanación. Por ahí va la vía de restauración que es el escenario esperado luego de una falta de este tipo. Al momento, no sabemos la situación actual del niño y su familia. Si hay traumas en aquel entorno familiar, puede que algún día se investiguen. Hoy solo podemos armar nuestro rompecabezas con los datos revelados que tenemos a la mano. El Dalai Lama debe completar sus disculpas con el niño y su familia de forma pública y no con un mero tweet, sino con una carta oficial y sincera que sea publicada por todos los medios. Pero también debe demostrar sin lugar a duda que no es un pedófilo ni un abusador espiritual. Esa es su asignación pendiente. De otro modo perderá la confianza y la admiración de gran parte de la población mundial que leíamos su literatura inspirada en la paz mediante la filosofía de resistencia no violenta, que citábamos sus pensamientos en nuestras conversaciones o escritos y que veíamos sus películas y documentales. Pero un asunto más desafortunado todavía es que echará a perder también su aporte a las conversaciones de paz política e interreligiosa que tanta falta hacen en el mundo global y plural en que vivimos.

LEE MÁS:

El Dalai Lama y la importancia de la voz disidente, por Nieve de los Ángeles Vázquez