Opinión
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Puerto Rico necesita una cultura de confianza digital
Un país puede tener aplicaciones modernas y, aun así, ser vulnerable si sus ciudadanos no saben identificar un fraude, si las organizaciones no protegen adecuadamente los datos o si las decisiones digitales se toman sin una visión clara de riesgo, afirma Gilberto Crespo
1 de julio de 2026 - 9:00 PM
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