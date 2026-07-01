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prima:Puerto Rico necesita una cultura de confianza digital

Un país puede tener aplicaciones modernas y, aun así, ser vulnerable si sus ciudadanos no saben identificar un fraude, si las organizaciones no protegen adecuadamente los datos o si las decisiones digitales se toman sin una visión clara de riesgo, afirma Gilberto Crespo

1 de julio de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La tecnología ayuda, pero no sustituye el juicio humano, la educación, la gobernanza, la ética ni la responsabilidad institucional, afirma Gilberto Crespo. (Shutterstock)

Puerto Rico avanza hacia una sociedad cada vez más digital. Hablamos de inteligencia artificial, servicios en línea, automatización, expedientes electrónicos, banca digital, educación virtual y modernización gubernamental. Todo eso es importante. Sin embargo, mientras más dependemos de la tecnología. Entonces, más urgente se vuelve responder una pregunta clave. ¿Estamos construyendo confianza digital al mismo ritmo que adoptamos nuevas herramientas?

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