Durante los últimos cuatro años, he vivido de cerca la dinámica del ecosistema de Silicon Valley. Allí he tenido la oportunidad de trabajar primero como abogado de fundadores e inversionistas, y más recientemente como director general de un fondo de capital de riesgo pre-semilla y semilla. Mis experiencias me permiten afirmar que Puerto Rico tiene el potencial de convertirse en un hub tecnológico de clase mundial.