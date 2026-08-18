Puerto Rico: ¿sociedad rota?
El buen juicio dicta pausar. Silenciar el debate estridente y aumentar el volumen del diálogo, escribe Eudaldo Báez Galib
18 de agosto de 2026 - 11:00 PM
18 de agosto de 2026 - 11:00 PM
Vivimos tiempos inciertos, sin energía eléctrica ni agua potable. Golpeados por la corrupción institucionalizada, la disfunción política y la criminalidad en control del espacio público. Estamos sometidos al electoralismo de miedo, mentirismo sobre el estatus y gobernanzas engañosas. Atemorizados por los cambios climáticos, exprimiéndose bolsillos con el juego de azahar, coliseismo y costo de vida; impotencia ante el pillaje cibernético y visible compra de gobernanzas. Todo lacera un pueblo preso por la dependencia socioeconómica, diagnosticado con problemas psicológicos y un electorado engañosamente fanatizado a consecuencia del analfabetismo cívico.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: