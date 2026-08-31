¿Qué le ha sucedido al PNP?
Este desbarajuste institucional evidencia hoy que los estadistas hemos regresado a la encrucijada de 1967, opina Orlando Parga
31 de agosto de 2026 - 2:00 PM
31 de agosto de 2026 - 2:00 PM
Buscando qué película ver en la televisión, súbitamente, sin pretenderlo, me encontré de viaje a un tiempo mucho más iluminado que el que hoy vivimos...Sonaba un viejo jingle de campaña, alegre y motivador, de la inspiración del publicista Joe Franco – “Vamos al encuentro”. Mientras en la pantalla, en el canal de recuerdos, se proyectaban imágenes de Carlos Romero Barceló. Se destacaba un líder joven, montado en un brioso caballo, en plena campaña política. Confieso que aquel tropezón accidental con el pasado despertó emociones que yacían dormidas en mi memoria.
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