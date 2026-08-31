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prima:¿Qué le ha sucedido al PNP?

Este desbarajuste institucional evidencia hoy que los estadistas hemos regresado a la encrucijada de 1967, opina Orlando Parga

31 de agosto de 2026 - 2:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En 1976, Carlos Romero Barceló del PNP se convirtió en el nuevo gobernador de Puerto Rico. Fue reelegido en 1980. (Archivo / GFR Media)
En la pantalla, en el canal de recuerdos, se proyectaban imágenes de Carlos Romero Barceló. Se destacaba un líder joven, montado en un brioso caballo, en plena campaña política, escribe Orlando Parga.

Buscando qué película ver en la televisión, súbitamente, sin pretenderlo, me encontré de viaje a un tiempo mucho más iluminado que el que hoy vivimos...Sonaba un viejo jingle de campaña, alegre y motivador, de la inspiración del publicista Joe Franco – “Vamos al encuentro”. Mientras en la pantalla, en el canal de recuerdos, se proyectaban imágenes de Carlos Romero Barceló. Se destacaba un líder joven, montado en un brioso caballo, en plena campaña política. Confieso que aquel tropezón accidental con el pasado despertó emociones que yacían dormidas en mi memoria.

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