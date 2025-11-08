Recuerdos de la muerte
Los cadáveres eran desnudados y colocados sobre las losas esperando para ser lavados con una manguera, escribe Sergio Ramírez
8 de noviembre de 2025 - 10:45 PM
Tenía dieciséis años cuando en 1959 salí de Masatepe para matricularme en la Escuela de Derecho en León. El 1 de enero de ese año los guerrilleros de la Sierra Maestra habían entrado en triunfo en La Habana, y en Nicaragua sólo se hablaba de la lucha armada. Si había caído Batista, también se podía botar a los Somoza. El fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García, muerto a tiros en 1956, allí mismo en León, había heredado el poder a sus dos hijos, Luis, que ocupaba la presidencia, y Anastasio, jefe del ejército.
