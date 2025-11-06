Opinión
6 de noviembre de 2025
76°despejado
prima:¿Reducción arancelaria para quién?

Las decisiones de gobiernos, dueños de industrias y empresarios alteran las trayectorias que parecían inevitables, opina José Lee Borges.

6 de noviembre de 2025 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Corea del Sur. (Mark Schiefelbein)

De forma popular, suele repetirse que “todo lo que sube, baja”. Es una frase atribuida de manera imprecisa al pensamiento newtoniano basado en la física clásica. De forma similar, partiendo de la disciplina histórica, se afirma que “la historia se repite”, como si los procesos humanos obedecieran a ciclos inevitables. Ambas expresiones son simplificaciones. Son metáforas útiles, pero incompletas, que poco dicen sobre la complejidad real de los fenómenos físicos o históricos. Desde la economía, esta expectativa tampoco se cumple. Los precios tienden a subir con facilidad, pero rara vez regresan a su punto de partida, un fenómeno conocido como rigidez de precios (price stickiness).

José Lee Borges

Profesor e Historiador
