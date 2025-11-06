De forma popular, suele repetirse que “todo lo que sube, baja”. Es una frase atribuida de manera imprecisa al pensamiento newtoniano basado en la física clásica. De forma similar, partiendo de la disciplina histórica, se afirma que “la historia se repite”, como si los procesos humanos obedecieran a ciclos inevitables. Ambas expresiones son simplificaciones. Son metáforas útiles, pero incompletas, que poco dicen sobre la complejidad real de los fenómenos físicos o históricos. Desde la economía, esta expectativa tampoco se cumple. Los precios tienden a subir con facilidad, pero rara vez regresan a su punto de partida, un fenómeno conocido como rigidez de precios (price stickiness).

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.