OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Alejandro A. TagliaviniAlejandro A. Tagliavini
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Reflexiones sobre el discurso del Rey de España

El miedo es un mecanismo adaptativo que nos alerta del peligro, pero se vuelve muy contraproducente si no se desactiva con razón y coraje, y da origen a una reacción primitiva: la violencia, afirma Alejandro Tagliavini

29 de diciembre de 2025 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El Rey se refirió taxativamente a la “crisis de confianza” que afecta “seriamente… la credibilidad de las instituciones”. Pues eso. Y “los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza”, dijo, y qué duda cabe, escribe Alejandro Tagliavini. (Agencia EFE)

Del mensaje de Felipe VI con motivo de la Navidad, lo primero que llama la atención, gratamente, es que la libertad es la palabra más mencionada, visto que, aunque la mayoría de las personas valora esta condición, existen unos cuantos que no la aprecian y pocos que insisten en ella tanto como lo ha hecho el Rey.

Alejandro A. Tagliavini

Alejandro A. Tagliavini

El autor es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity en Oakland, California.
