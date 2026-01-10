Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Regalo de Reyes
Del norte americano, el eterno rubio y falsamente bronceado rey, sin corona abanderado, nos regala una gris juguetería bélica oscureciendo mar, aire y tierras caribeñas augurando un carnaval ensangrentado, escribe Antonio Martorell
10 de enero de 2026 - 8:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.