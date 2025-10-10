Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de octubre de 2025
82°lluvia moderada
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Carmen A. Torres RodríguezCarmen A. Torres Rodríguez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Respuestas atinadas ante el cierre del gobierno federal

Un cierre no tiene que significar parálisis, opina Carmen Torres Rodríguez

10 de octubre de 2025 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Durante un cierre, los oficiales de programas federales no están disponibles, las aprobaciones se congelan y los sistemas como Grants.gov y SAM.gov comienzan a retrasarse, Carmen Torres Rodríguez, escribe Carmen Torres Rodríguez. (Mariam Zuhaib)

Aunque algunas personas lo perciben como un asunto político que ocurre en Washington, para Puerto Rico las consecuencias de un cierre en el gobierno federal son inmediatas. Gran parte de nuestros programas sociales, proyectos de infraestructura, educación y recuperación económica dependen de fondos federales. Cada día que el gobierno federal permanece cerrado representa riesgos directos para flujo de efectivo, plazos de proyectos y estabilidad de personal en agencias diversas, incluyendo municipios y organizaciones sin fines de lucro.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Organizaciones sin fines de lucroGobierno de Estados UnidosGobierno de Puerto RicoCierre del gobierno federal
ACERCA DEL AUTOR
Carmen A. Torres Rodríguez

Carmen A. Torres Rodríguez

Arrow Icon
La autora es experta en cumplimiento normativo, según disposiciones federales y en prácticas manejo eficiente de programas subvencionados con fondos públicos. Es fundadora y directiva de On Point Strategy, empresa de...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: