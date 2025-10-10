Aunque algunas personas lo perciben como un asunto político que ocurre en Washington, para Puerto Rico las consecuencias de un cierre en el gobierno federal son inmediatas. Gran parte de nuestros programas sociales, proyectos de infraestructura, educación y recuperación económica dependen de fondos federales. Cada día que el gobierno federal permanece cerrado representa riesgos directos para flujo de efectivo, plazos de proyectos y estabilidad de personal en agencias diversas, incluyendo municipios y organizaciones sin fines de lucro.

