Opinión
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¿Se puede gobernar la Inteligencia Artificial?
El mayor riesgo no es que la Inteligencia Artificial llegue a ser demasiado poderosa sino que los seres humanos renunciemos a nuestra responsabilidad de gobernarla, escribe Alfredo Calderón
16 de septiembre de 2026 - 11:00 PM
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