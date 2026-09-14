IA: ¿el fin del mundo o una nueva herramienta?
Las denuncias de Jacob Coxon han provocado un debate mundial, destaca Humberto Lugo Vicente
14 de septiembre de 2026 - 7:00 PM
14 de septiembre de 2026 - 7:00 PM
Circula por las redes sociales la noción de que la inteligencia artificial acabará con la humanidad. El temor aumentó recientemente cuando Jacob Coxon, investigador que trabajó en OpenAI y Anthropic, renunció a esta última empresa. El hombre acusó a ambas compañías de competir irresponsablemente por desarrollar una inteligencia artificial capaz de mejorarse a sí misma y afirmó que estaban “jugando con nuestras vidas”. Según argumentó Coxon, algunas personas que construyen estos sistemas consideran posible que la IA pueda destruir a la humanidad antes de terminar esta década. Su renuncia y sus declaraciones han provocado un debate mundial.
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