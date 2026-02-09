¿Se puede renunciar a ser padre?
Hay que tomar conciencia de que por vivir en sociedad, nuestra libertad individual está limitada, escribe Carlos Díaz Olivo
9 de febrero de 2026 - 11:10 PM
Esta semana se suscitó un incidente particular, cuando una madre dejó a sus dos hijos de 11 y 10 años de edad, en un cuartel de la Policía, luego de informar al retén que “no deseaba hacerse cargo de ellos”. El cuadro descrito es complejo. La pregunta obvia es: ¿qué llevó a una madre a entregar a sus hijos y dejarlos en manos de terceras personas? ¿Es esto un acto en beneficio de los menores, ante el reconocimiento de la madre de su incapacidad de continuar a su cargo? ¿Es esta entrega, por el contrario, un acto de irresponsabilidad injustificable?
