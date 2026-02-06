Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Mabel López OrtizMabel López Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

A romper la caja para frenar el maltrato a la niñez y juventud boricua

Declarar un estado de emergencia por el maltrato infantil, puede ser una buena propuesta, pero recordemos la experiencia fallida de una iniciativa similar centrada en la violencia de género, opina Mabel López

6 de febrero de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En enero del 2020 un estudio demostraba que la pobreza infantil le cuesta a la economía de Puerto Rico 4,400 millones anuales.
Declarar un estado de emergencia por el maltrato infantil, puede ser una buena propuesta, pero recordemos la experiencia fallida de una iniciativa similar centrada en la violencia de género, opina Mabel López (xavier.araujo@gfrmedia.com)

Los casos de infantes hallados en circunstancias deplorables, reseñados recientemente en la prensa, son el resultado de la profunda crisis política y económica que se vive en Puerto Rico. Es una situación que incide en la complejidad social de nuestra cotidianidad. Por eso vemos casos de menores de edad viviendo en condiciones de extrema precariedad e inseguridad. Todo ilustra el arrastre de inequidad y desigualdad para amplios sectores poblacionales de la isla.

ACERCA DEL AUTOR
Mabel López Ortiz

Mabel López Ortiz

Expresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
