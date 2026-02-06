Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
A romper la caja para frenar el maltrato a la niñez y juventud boricua
Declarar un estado de emergencia por el maltrato infantil, puede ser una buena propuesta, pero recordemos la experiencia fallida de una iniciativa similar centrada en la violencia de género, opina Mabel López
6 de febrero de 2026 - 10:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.