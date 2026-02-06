Los casos de infantes hallados en circunstancias deplorables, reseñados recientemente en la prensa, son el resultado de la profunda crisis política y económica que se vive en Puerto Rico. Es una situación que incide en la complejidad social de nuestra cotidianidad. Por eso vemos casos de menores de edad viviendo en condiciones de extrema precariedad e inseguridad. Todo ilustra el arrastre de inequidad y desigualdad para amplios sectores poblacionales de la isla.

