Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Super Bowl, Benito y nuestra cultura ante millones de espectadores
El balón con la frase “Together, we are America” habló claro. No somos visitantes, no somos invitados temporales. Somos parte de esta historia, aunque insistan en negarlo, destaca Lourdes Concepción
10 de febrero de 2026 - 9:25 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.