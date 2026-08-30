Tragedia en Nepal: aviso para Puerto Rico
Para comprender este fenómeno hay que abandonar la idea de que un glaciar es una masa inmóvil, escribe Rafael Méndez Tejeda
30 de agosto de 2026 - 10:35 PM
30 de agosto de 2026 - 10:35 PM
La tragedia ocurrida el 26 de agosto en Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, no fue una inundación ordinaria. Se trató una cadena de acontecimientos. Una enorme masa de hielo y roca se desprendió de una ladera en el Parque Nacional de Langtang. Según imágenes de vídeo, en segundos la avalancha se transformó en una corriente violenta de agua, barro y grandes bloques de roca. Bajó por el cauce de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, pero al desbordarse destruyó carreteras, puentes instalaciones hidroeléctricas y sepultó comunidades.
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