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Rafael Méndez TejedaRafael Méndez Tejeda
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prima:Tragedia en Nepal: aviso para Puerto Rico

Para comprender este fenómeno hay que abandonar la idea de que un glaciar es una masa inmóvil, escribe Rafael Méndez Tejeda

30 de agosto de 2026 - 10:35 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
A policeman with a sniffer dog looks at the damage in the aftermath of flash floods in Devighat in the Nuwakot district in Nepal, Thursday, Aug 27, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha) (The Associated Press)

La tragedia ocurrida el 26 de agosto en Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, no fue una inundación ordinaria. Se trató una cadena de acontecimientos. Una enorme masa de hielo y roca se desprendió de una ladera en el Parque Nacional de Langtang. Según imágenes de vídeo, en segundos la avalancha se transformó en una corriente violenta de agua, barro y grandes bloques de roca. Bajó por el cauce de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, pero al desbordarse destruyó carreteras, puentes instalaciones hidroeléctricas y sepultó comunidades.

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Cambio climáticoNepalInundaciones
ACERCA DEL AUTOR
Rafael Méndez Tejeda

Rafael Méndez Tejeda

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El autor es profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, donde dirige el Laboratorio de Investigación en Ciencias Atmosféricas. Además, es miembro del Comité de Expertos y Asesores...
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